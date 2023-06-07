В Нижнем Тагиле непотушенная сигарета едва не убила курильщика 

6 июня на 5-м этаже дома № 27 на улице Первомайской произошёл пожар. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в 08:46. Пожарных вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма.

По предварительным данным, хозяин жилья, находясь в нетрезвом состоянии, покурил в комнате и плохо затушил сигарету. Далее он отправился в ванную, выйдя из которой обнаружил сильное задымление. Покинуть квартиру самостоятельно у него уже не получилось. Мужчину спасли пожарные. Они вывели его на улицу с помощью спасательных устройств.

Также самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 15 человек. На место пожара прибыло 17 спасателей и 5 единиц спецтехники. Пожар локализовали за 5 минут. В квартире от огня пострадала мебель и личные вещи.