Происшествия

В Нижнем Тагиле неизвестный спалил овощную палатку

17.06.2024 12:12
В Нижнем Тагиле неизвестный спалил овощную палатку

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту возгорания овощной палатки у дома № 95 на улице Газетной. Как сообщили АН «‎Между строк» в пресс-группе МУ МВД  «‎Нижнетагильское»‎, ларёк загорелся в ночь на 16 июня. По информации очевидцев, неизвестный мужчина в маске облил торговую точку горючей жидкостью и поджёг. 

«‎На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 16 МУ МВД России “Нижнетагильское”, организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время оперативные сотрудники изучают записи видеонаблюдения, проводят необходимые мероприятия по установлению личности подозреваемого», — сообщили АН «‎Между строк» в полиции.

Фото: «‎Инцидент Нижний Тагил»
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