В Нижнем Тагиле неизвестный спалил овощную палатку

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту возгорания овощной палатки у дома № 95 на улице Газетной. Как сообщили АН «‎Между строк» в пресс-группе МУ МВД «‎Нижнетагильское»‎, ларёк загорелся в ночь на 16 июня. По информации очевидцев, неизвестный мужчина в маске облил торговую точку горючей жидкостью и поджёг.

«‎На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 16 МУ МВД России “Нижнетагильское”, организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время оперативные сотрудники изучают записи видеонаблюдения, проводят необходимые мероприятия по установлению личности подозреваемого», — сообщили АН «‎Между строк» в полиции.