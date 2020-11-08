В Нижнем Тагиле неизвестный облил магазин фекалиями (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина забежал в магазин «Магнит» и облил продавщиц из молочной бутылки «Простоквашино» коричневой жидкостью, предположительно фекалиями. Информацию АН «Между строк» подтвердили в полиции, однако не сообщили ни дату инцидента, ни адрес.

Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1», мужчина залил содержимым бутылки кассу, продавщицу и часть товара, после чего выбежал из магазина.

«Брызги коричневой массы попали и на товар возле кассы: жвачку, шоколад и так далее. Так уборщица просто протирала их водой без каких-либо химических средств и возвращала на прилавок. После чего магазин был вновь открыт», — сообщил очевидец.

Удалось ли поймать хулигана, пока неизвестно. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.