В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина избил коммунальщика (ВИДЕО)

В субботу, 4 сентября, около 11:00 у дома по Октябрьскому проспекту, 9 неизвестный набросился на рабочего, который очищал территорию двора от веток. Как рассказали очевидцы паблику «Типичный тагильчанин», мужчина на вид лет 40 сначала угрожал работнику, а затем разбил бутылку о его голову.

«Лично видела эту ситуацию. Работяга работал и никому не мешал», — написали в комментариях к видео очевидцы.

Рабочий уклонялся от ударов и уходил в сторону от агрессора, но тот догнал его и нанёс удары ногой по животу и руками по спине и голове.

«В отделе полиции № 20 по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».