В Нижнем Тагиле неизвестный герой спас женщину из пожара 

В Нижнем Тагиле в многоквартирном доме на Гальянке 13 апреля около 20:00 произошёл пожар. На незастеклённом балконе квартиры на восьмом этаже дома № 13 на улице Булата Окуджавы загорелись вещи. Предотвратить серьёзное ЧП помог прохожий, заметивший огонь с улицы.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, неизвестный спаситель вычислил нужную квартиру, поднялся на восьмой этаж, позвонил в квартиру и помог хозяйке потушить огонь. Мужчина действовал быстро и без лишних слов.

«Незадолго до возникновения возгорания хозяйка квартиры пришла домой с работы и легла отдохнуть. Вскоре женщина проснулась от душераздирающих воплей домашних кошек. Животные вели себя неадекватно. Почуяв опасность, они старались разбудить хозяйку», — пояснили в отделе надзорной деятельности.

Площадь пожара составила 1 кв. метр, огонь повредил домашние вещи: искусственную ёлку, велосипеды и игрушки. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Дознаватели полагают, что причиной пожара мог стать выброшенный с верхних этажей окурок. По факту пожара проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.