В Нижнем Тагиле неизвестные украли у девушки банковскую карту 

В Нижнем Тагиле в минувшую пятницу у местной жительницы украли банковскую карту. Как рассказала АН «Между строк» пострадавшая, на её смарт-часы начали приходить уведомления о списании средств с карты, но поначалу она решила, что это оповещения о транзакциях. Затем списания с карты продолжились и тагильчанка поняла, что покупки совершала не она. Девушка предполагает, что выронила карту, а кто-то её подобрал. Видео с воришками, пытавшимися оплатить покупку в магазине «Мистер болт», попало в сеть.

«Я сидела на работе с клиентом, телефон был убран. На часы начали приходить уведомления. Меня это насторожило: 120 рублей из одного магазина, затем списали 650 рублей из другого. И тут я поняла, что это не мои покупки. Быстро заблокировала карту. Тут же пришёл отказ от покупки из магазина “Мистер болт”», — рассказывает собеседница агентства.

Она нашла в 2GIS адрес и телефон магазина, где пытались приобрести товар, связалась с сотрудниками и попросила предоставить видеосъёмку. На записи видны двое подростков, которые собирались расплатиться украденной картой, но операция об оплате была отменена. По её словам, воришки успели потратить 1500 рублей.

Пострадавшая в этот же день обратилась в отдел полиции № 16. Как сообщили АН «Между строк» в МУ МВД России «Нижнетагильское», в действиях молодых людей усматриваются признаки административного правонарушения по ст. 7.27 КоАП (мелкое хищение).

«В отделении полиции будет проведена проверка, по результатам которой примут обоснованное процессуальное решение и необходимые меры к установлению подозреваемых», — уточнили в полиции.