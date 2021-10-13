В Нижнем Тагиле неизвестные сожгли садовый дом

Вечером 11 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Цементник» в Сухоложском микрорайоне. По информации МЧС, сгорел садовый дом площадью 12 кв. м. Хозяин дачи в момент пожара находился в Москве. Пострадавших нет.
«По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Основание для таких предположений дают следы легковоспламеняющейся жидкости, обнаруженные на месте пожара», — уточнили в отделе надзорной деятельности.
Как сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил», пожарных вызвали бдительные соседи, которые, заметив огонь, сразу же забили тревогу.
«О том, что их дом сгорел, хозяева узнали только утром, когда пришли на свой дачный участок покормить собаку, которая там постоянно живёт. К счастью, животное не пострадало, так как в момент пожара находилось в другом строении, расположенном на этом же участке», — говорят очевидцы.