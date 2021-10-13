В Нижнем Тагиле неизвестные сожгли садовый дом

Вечером 11 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Цементник» в Сухоложском микрорайоне. По информации МЧС, сгорел садовый дом площадью 12 кв. м. Хозяин дачи в момент пожара находился в Москве. Пострадавших нет.

«По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Основание для таких предположений дают следы легковоспламеняющейся жидкости, обнаруженные на месте пожара», — уточнили в отделе надзорной деятельности.

Как сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил», пожарных вызвали бдительные соседи, которые, заметив огонь, сразу же забили тревогу.