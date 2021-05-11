В Нижнем Тагиле неизвестные пытались застрелить бизнесмена. Но он догнал своих «киллеров» и спровоцировал с ними ДТП

6 апреля в Нижнем Тагиле на улице Зари трое мужчин совершили покушение на местного 36-летнего бизнесмена, сообщает Е1.ru. Бизнесмен в тот момент стоял рядом со своим автомобилем, припаркованным недалеко от продуктового магазина. Неожиданно мужчину начали обстреливать из отечественной «десятки». В общей сложности прозвучало пять выстрелов. По информация издания Е1.ru, одна пуля попала в штанину, а другие — в машину и магазин. После перестрелки пострадавший решил догнать стрелявших на своём авто. В ходе погони произошла авария.

Стрелявших забрали сотрудники ГИБДД и доставили в отдел полиции для разбирательства. По данным Е1.ru, в полиции покушение зарегистрировали как «хлопки» и не стали возбуждать уголовное дело.

«Информация о нереагировании полиции по данному факту не нашла своего подтверждения. В полицию поступило сообщение от граждан о непонятных хлопках. Сотрудники полиции в полном объёме отработали на месте происшествия, опросили возможных очевидцев. Сообщений и заявлений о стрельбе в полицию Нижнего Тагила не поступало. Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован сотрудниками ГИБДД», — прокомментировали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В покушении подозревают криминального авторитета по кличке Кадыр, который, по иформации Е1.ru, уже пытался таким образом расправиться с тагильским предпринимателем 6 лет назад. Тогда мужчина смог скрыться от киллера, хотя был ранен в ногу.