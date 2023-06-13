В Нижнем Тагиле неизвестные проникли в магазин «Магнит» на улице Первомайской

В Нижнем Тагиле в ночь на 13 июня неизвестные проникли в магазин «Магнит» на Первомайской, 29. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», следы визита злоумышленников в закрытый магазин сегодня утром обнаружили сотрудники торговой точки, после чего обратились в полицию. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа ОП № 16.

С ручки входной двери в супермаркет правоохранители снимают отпечатки пальцев, внутри дежурят ещё несколько сотрудников полиции со служебной собакой. Пока неизвестно, с какой целью неизвестные проникли в магазин и какой нанесли ущерб. Все обстоятельства случившегося выясняются.