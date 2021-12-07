В Нижнем Тагиле неизвестные продают на улицах банки с красной икрой за 200 рублей. Роспотребнадзор не рекомендуют их покупать 

В преддверии Нового года на улицах Нижнего Тагила начали продавать красную икру по цене 200 рублей за стограммовую банку. Как рассказал АН «Между строк» один из покупателей сомнительной продукции Илья Мачихин, консервная банка очень похожа на оригинальную: на ней стоит маркировка и указано место изготовления. При этом продавцы не имеют при себе документов на продажу и не выдают покупателям чеки.

«Икру продают молодые девушки. Кто-то на столике, кто-то на ящике. Продавали банку за 200 рублей, но говорили, что сейчас действует акция. Если купить три банки, то всё отдадут за 500 рублей. Я решил попробовать эту икру. Я не специалист, но мне она показалась несолёной, но при этом она и не похожа на искусственную. Когда спрашивал продавцов, где они её взяли, мне они постоянно отвечали: “На базе”. Какая база, где она находится, они не рассказывают», — пояснил Илья.

По словам мужчины, икру продают у вокзала, у торгового центра «Феникс», на рынке напротив кинотеатра «Красногвардеец», в микрорайоне Пихтовые горы. Также продукт можно купить на «Авито», там он стоит ещё дешевле — за баночку просят всего 99 рублей. Но в Роспотребнадзоре советуют не покупать продукцию вне магазина.

«Любой продукт питания должен реализовываться в соответствии с требованиями законодательства. Продукт должен быть официально произведён, иметь маркировку и реализовываться законным путём, то есть это реализация через хозсубъекты: ИП, ООО, магазины или другие торговые объекты. Реализация должна производиться с применением контрольно-кассовых аппаратов. Обязательно должен быть чек и документы на товар. Бывают подделки икры», — рассказал руководитель консультационного центра Роспотребнадзора Александр Башкиров.

Если продавец не выдаёт вам документы на товар, вы можете обратиться в полицию. Сотрудники органов проверят законность реализации.

«Обращений по этому поводу в полицию не поступало. О фактах незаконной торговли граждане могут сообщить в территориальные администрации, было бы неплохо зафиксировать на фото и видео факт противоправной деятельности. Также информацию можно передать в полицию на линию 02», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

На официальном сайте Роспотребнадзора есть методичка по покупке икры. Эксперты советуют при выборе помнить несколько правил.

• Перед покупкой икры внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. В России красная икра производится на Камчатке и Сахалине и заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь.

• Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта (не расфасовки), слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри, вдавленная надпись свидетельствует о подделке.

• Маркировка должна содержать информацию: вид рыбы, от которой получена икра; если это зернистая икра, произведённая из мороженой икры рыб семейства лососёвых, — слова «произведена из мороженого сырья»; если икра получена от гибридов рыб семейства осетровых — наименование гибрида или сочетание видов водных биологических ресурсов (например, слова «икра зернистая русско-ленского осетра»).

• Не нужно приобретать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее её применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

• Подделку также выдаёт некачественная полиграфия и отсутствие на этикетке подробной информации о продукте и изготовителе.

• Крышка банки не должна проминаться и уж ни в коем случае не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью, поэтому, если при встряхивании вы услышите какое-то бульканье, такую икру не следует покупать.

Также отличить настоящую икру от поддельной можно с помощью горячей воды. Если натуральную икру облить кипятком, она немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.