В Нижнем Тагиле неизвестные повесили на мосту баннер «Ильич вставай они о*****»

В соцсетях появилась фотография железнодорожного моста в районе дома № 60 по улице Кулибина в Нижнем Тагиле, на перилах которого неизвестные повесили баннер с надписью «Ильич вставай они о*****» (обнаглели. — Прим. ред.). Дата, когда был сделан снимок, и его автор не установлены, но с большой долей вероятности можно утверждать, что фотография не обрабатывалась в графических редакторах.



Снимок, сделанный 11 октября



В Линейном отделе МВД на станции Нижний Тагил АН «Между строк» заявили, что к ним подобная информация не поступала. В пресс-службе СвЖД пояснили, что пока не готовы прокомментировать данную инсталляцию.

Отметим, в ноябре 2017 года в честь 100-летия Октябрьской революции активисты партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова в Санкт-Петербурге повесили баннер с аналогичным призывом к вождю мирового пролетариата на крыше одного из зданий на Лиговском проспекте во время несогласованного шествия. Попытка «разбудить Ильича» обернулась для 23 участников арестами и штрафами.