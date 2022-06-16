В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли иномарку

Сегодня, 16 июня, ночью во дворе жилого дома № 2 в переулке Оплетина на Вагонке сгорел легковой автомобиль Hyundai Accent. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 02:40.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности, хозяйка автомобиля проснулась ночью оттого, что сработала сигнализация машины. Она выглянула в окно и увидела, что её автомобиль охвачен огнём. Женщина вызвала пожарных.

В результате пожара на площади 4 кв. м сгорел моторный отсек, повреждён салон автомобиля. Ущерб устанавливается. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Дознавателями МЧС проводится проверка.