В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли иномарку

Сегодня, 5 апреля, около полуночи на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Циолковского. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, горела иномарка Mitsubishi Lancer Cedia. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

На место выезжали 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Огонь потушили в течение двух минут. У автомобиля пострадал багажный отсек, площадь возгорания составила 1 кв. метр.

Сотрудники МЧС России напоминают, что в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо в первую очередь покинуть опасную зону и незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных служб — 112.

С начала 2022 года это не единичный случай поджога автомобиля в Нижнем Тагиле. Так, в конце марта на Вагонке из-за поджога сгорела иномарка. Тогда неизвестный в маске на глазах у прохожих бросил на припаркованный Volvo какой-то предмет, после чего машина вспыхнула.