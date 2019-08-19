В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли иномарку

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту возгорания Hyundai Elantra на парковке возле дома № 88 по улице Горошникова. Сообщение о пожаре поступило около двух часов ночи 19 августа. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, яркую вспышку заметили на мониторах охранники одной из компаний, которая находится в этом доме. Выбежав на улицу, они увидели, что у автомобиля горит переднее колесо. Огонь удалось потушить до приезда пожарных.