В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли дверь квартиры

В Нижнем Тагиле загорелась дверь одной из квартир многоквартирного дома № 53а на улице Коминтерна. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны накануне в 21:29.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности, в 21:24 жильцы квартиры почувствовали запах гари. Хозяйка собиралась выйти в подъезд, чтобы проверить причину запаха. А когда открыла дверь, дым пошёл в квартиру. Женщина поняла, что горит входная дверь и находящийся внутри утеплитель.

Жильцам удалось самостоятельно потушить дверь до приезда пожарных. Осмотрев её, они обнаружили, что низ двери облит неизвестной жидкостью. Предполагаемая причина возгорания — поджог. Дознаватели проводят проверку.