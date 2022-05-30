В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли детскую коляску, оставленную в подъезде

Вечером 29 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в подъезде на улице Максима Горького, 32. Выехавшие на место пожарные увидели, что горит детская коляска на первом этаже жилого дома. До прибытия спасателей по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались четыре человека, двое из которых дети. Один человек эвакуирован сотрудниками МЧС с помощью спасательной маски дыхательного аппарата. Предполагаемая причина возгорания — поджог. Виновные лица устанавливаются. По факту пожара дознаватели проводят проверку.