В Нижнем Тагиле неизвестные массово прокалывают колёса автовладельцам на Вагонке

Ночью 2 мая в Нижнем Тагиле на Вагонке неизвестные проткнули колёса у припаркованных автомобилей. От рук злоумышленников пострадали 10 машин, которые стояли во дворе дома № 2 на Ленинградском проспекте. Об этом сообществу «Инцидент Нижний Тагил» рассказали местные жители.

«Просим не оставаться равнодушными и откликнуться всех возможных очевидцев данного происшествия — тех, кто что-то видел или знает, или у вас имеется запись с видеорегистраторов. Просьба написать в сообщения группы. Конфиденциальность гарантируется», — написала подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил» Ирина.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по данному факту в отделе полиции № 17 будет организована проверка.