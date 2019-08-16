В Нижнем Тагиле неизвестные из пневматической винтовки расстреляли автомобиль, в котором находилась женщина

В четверг, 15 августа, на парковке возле дома № 26 по улице Победы неизвестные из пневматической винтовки расстреляли автомобиль «УАЗ-Патриот», принадлежащий сотруднику салона красоты «Эстетика», пишет ИА «Все новости». Пули разбили боковое, повредили лобовое стекло и лакокрасочное покрытие.

«Стреляли, судя по всему, из пневматики из окна соседнего дома. Я вызывала полицейских, они взяли показания и уехали. А когда я села в автомобиль, услышала треск: кто-то снова стал расстреливать машину, когда я уже была в салоне», — рассказала потерпевшая ИА «Все новости».

По словам женщины, три года назад с ней на этом же месте произошёл аналогичный случай, тогда она ездила на другом автомобиле. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что по данному факту проводится проверка.