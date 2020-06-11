В Нижнем Тагиле неделю ищут 50-летнего многодетного отца

В Нижнем Тагиле родственники и полицейские ищут 50-летнего Владимира Гладкова. Он ушёл из дома на Пархоменко, 135 утром 4 июня и, по информации полиции, направлялся в службу судебных приставов. Но до места назначения он так и не дошёл.

У мужчины трое детей, его обвиняют в неуплате алиментов. Приставы заявили, что не принимали в тот день посетителей из-за карантина. Родственники обзвонили всех друзей и знакомых, но поиск результата не принёс. Телефон пропавшего также недоступен, рассказала ИА «Все новости» его дочь Алёна.

В поисковом отряде «Скорпион» рассказали, что Гладков проживает с мужчиной, за которым необходимо ухаживать из-за проблем со здоровьем. Пропавший склонен к распитию алкоголя и иногда уходил из дома, но всегда возвращался.

Рост Владимира Гладкова — 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые короткие, во что был одет — неизвестно. Если вы знаете о местонахождении Владимира Гладкова, позвоните по телефону дежурной части 97-69-32 или 02.