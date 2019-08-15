В Нижнем Тагиле неадекватный полуголый мужчина залез на киоск «Роспечати» и вырвал электропровод (ВИДЕО)

Сегодня, 15 августа, около семи часов утра на остановке «Площадь Славы» внимание прохожих привлёк полуголый мужчина, который забрался на киоск «Роспечати-НТ» и начал вырывать электрические провода. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали дебошира. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», хулиганом оказался 36-летний местный житель. На него составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. В «Роспечати-НТ» комментировать инцидент отказались.