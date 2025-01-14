В Нижнем Тагиле неадекватная женщина приставала к детям, угрожая вывезти ребёнка в лес и убить (ВИДЕО)

Жители Нижнего Тагила в чатах распространяют информацию о женщине, которая якобы попыталась похитить ребёнка, посадить его в машину, отвезти в лес и убить. В сообщении уточняется, что инцидент произошёл накануне, когда мальчик направлялся в школу № 100 на Гальянке.

«Эта мадам, что сидит на скамейке, пыталась украсть сына моей сестры. Он шёл в школу, она побежала за ним, пыталась схватить и усадить в машину. Ребёнок учится в школе № 100, так что остерегайтесь эту дамочку на ГГМ. Сейчас полиция отговаривает мою сестру писать на неё заявление, но она напишет, в этом я уверена. Но не уверена в действиях полиции. Будьте внимательны, предупредите детей», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что женщина ведёт себя не совсем адекватно, насылая проклятия на автора видео.

Также в Сети появилась другая версия событий. Некоторые утверждают, что инцидент произошёл не на Гальянке, а на улице Новострой.

«У подъезда дома это было, на улице Новострой. Она подошла к ребёнку, предлагала деньги, а также просила дневник и предлагала довезти до школы. Несовершеннолетний позвонил матери, рассказал, что пристаёт какая-то женщина. Сестра спустилась, спросила, зачем ей ребёнок, а та ответила, что хочет увезти в лес на Капасиху и убить», — говорят очевидцы.

По информации АН «Между строк», женщина работала в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, но из-за проблем со здоровьем в начале 2024 года ей пришлось уволиться. Также известно, что женщина подрабатывала фотографом. Журналист редакции пытался связаться с ней по телефону, но номер оказался заблокирован.

«Жесть, конечно. Причём она была совершенно нормальной девчонкой лет до 20, потом её затянули в секту, после чего у неё крыша и поехала…», — делится тагильчанка, знакомая с ситуацией.

АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что девушку отправили в специализированное медучреждение.