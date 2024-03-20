В Нижнем Тагиле неадекватная женщина из окна дома кидает мусор в прохожих

В Нижнем Тагиле жители центра города жалуются на терроризирующую прохожих женщину из дома № 64 на улице Карла Маркса. Накануне жертвой стала молодая мама, которая шла с дочкой и коляской, где находился её полугодовалый сын. По дороге под окнами неадекватной жительницы ребёнок внезапно проснулся и начал громко плакать. В этот момент женщина с третьего этажа выкинула пакет с мусором прямо на коляску, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

«Я шла со своими детьми в садик. Ребёнок был в коляске, а 5-летняя дочурка шла рядом, держась за руку. В какой-то момент коляска на кочке качнулась и малыш, проснувшись, заплакал. У него сейчас зубки прорезаются, бывает, так реагирует, может заплакать. Каково же было моё удивление на реакцию одной из жительниц дома. Из приоткрытого окна на третьем этаже одна неадекватная женщина начала истошно орать, всячески оскорбляя и проклиная меня и моего ребёнка. Но самое ужасное — она стала кидать в нас какие-то вещи», — рассказывает пострадавшая.

Девушка наклонилась проверить ребёнка, и в этот момент ей в спину прилетел пакет с мусором. Боли она не почувствовала, но если бы не склонилась к коляске, удар пришёлся бы на младенца.

«Ладно, реально ещё мне, взрослому человеку, в спину прилетело, а не в дочь и не в коляску. А что будет, если там случайно дети будут идти и засмеются? А она им в голову попадёт чем-то? А если бутылкой по голове запустит? Тут рядом садики, ясли, спортивная школа, музыкальная школа. Центр города вообще-то», — комментирует молодая мама.

Пострадавшая позвонила в полицию и рассказала об инциденте. Позже ей перезвонили и сообщили, что не приедут на место происшествия, но подъедут к её дому. В этот день сотрудники полиции так и не приехали.

Мужчина, проживающий во дворе на улице Карла Маркса, рассказал пострадавшей, что женщина третирует весь дом.

«Какой кошмар!!! Она совершенно несносная, прямо неадекватная, всё время так реагирует на детей. Просто не выносит их», — говорит тагильчанин.