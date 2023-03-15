В Нижнем Тагиле не нашлось подрядчиков на ремонт дневного стационара и физиотерапевтического отделения Демидовской больницы 

Ремонтировать здание дневного стационара и физиотерапевтического отделения Демидовской больницы в Нижнем Тагиле никто не согласился, на аукцион не заявился ни один подрядчик. Тендер был опубликован на сайте госзакупок, его итоги подвели 13 марта. Начальная стоимость контракта оценивалась в 48 млн 856 тысяч рублей. На эти средства подрядчик должен был осуществить демонтажные, подготовительные и непосредственно ремонтные работы, а также отделку фасада и благоустройство земельного участка вокруг здания.

Помещение дневного стационара и физиотерапевтического отделения входит в ансамбль заводского госпиталя и относится к числу объектов культурного наследия федерального значения. Отметим, что изначально денег на ремонт здания не было, финансирование запрашивали у Минздрава отдельно от средств на ремонт главного здания Демидовской больницы на Горошникова, 37. Соответственно, отдельно была разработана и документация на ремонт помещения. По условиям контракта, здание должны были отремонтировать до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что за капитальный ремонт городской Демидовской больницы стоимостью 89,5 млн рублей взялась екатеринбургская компания «Инвестпром», которая стала единственным участником электронного аукциона. Компанию удалось найти с седьмого раза. Работы по капитальному ремонту 200-летнего здания начались в октябре 2022 года и должны быть выполнены до конца июля 2023 года. Но подрядчики уже заявляли, что есть вероятность не уложиться в сроки из-за удорожания работ. По их словам, срок сдачи объекта может увеличиться на три месяца.