В Нижнем Тагиле не хватает медсестёр

Нижний Тагил вошёл в число городов, где специальность «Медсестра» относится к дефицитным. Как сообщает онлайн-платформа hh.ru, в трёх городах Свердловской области медицинским учреждениям не хватает таких работников. Эксперты выяснили, что на одну вакансию медсестры приходится порядка 1,6 резюме, при этом нормой считается 5-6 резюме на место.

Согласно данным сайта по поиску работы, медсёстрам предлагают зарплату около 35 тысяч рублей. По словам руководителя пресс-службы hh.ru «Урал» Анны Осиповой, с начала 2022 года для медицинских сестёр опубликовано около 550 вакансий. Больше всего в области сотрудники нужны в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Первоуральске. При этом есть и вакансии, предполагающие переезд в другие регионы.

По данным сайта hh.ru, самую высокую заработную плату в Нижнем Тагиле предлагает Детская городская больница — от 34 тысяч рублей. При этом в Екатеринбурге самая высокая зарплата может быть у медицинской сестры по массажу. В одном из екатеринбургских салонов красоты за такую работу готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.