В Нижнем Тагиле названы самые высокооплачиваемые вакансии

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 23 тысячи вакансий в Нижнем Тагиле и составил топ-5 самых высокооплачиваемых профессий на июль 2022 года. Первое место занял врач-анестезиолог-реаниматолог с заработной платой от 80 до 100 тысяч рублей в месяц, сообщает пресс-служба портала.

На втором месте среди самых прибыльных профессий в Нижнем Тагиле — программист «1С» с уровнем дохода от 80 до 100 тысяч рублей. Компания предлагает такому сотруднику карьерный рост, а также удалённый или офисный формат работы на выбор.

На третьем месте в топе — врач-терапевт с зарплатой от 60 тысяч рублей. Специалисту предлагают возможность обучения, комфортные условия труда с обеспечением самым современным оборудованием, корпоративное жильё в шаговой доступности от места работы.

На четвёртом и пятом местах оказались вакансии супервайзера группы активных продаж с зарплатой от 60 тысяч рублей и клиентского менеджера прямых продаж в крупнейшем банке России, которому готовы платить более 51 тысячи рублей в месяц.

Также в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в июле — предложения работы для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж и в инженерно-техническом секторе и строительстве для квалифицированных рабочих.