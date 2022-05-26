В Нижнем Тагиле назвали лауреатов премии Валерия Пашнина

В Нижнетагильском драматическом театре на закрытии 76-го сезона назвали имена лауреатов премии Валерия Пашнина. Почётный приз зрительских симпатий достался Ирине Цветковой и Валерию Каратаеву.

В этом сезоне Валерий Каратаев порадовал зрителей ролью мудрого главы семьи нивхов в постановке Даниила Безносова «Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+). Ирина Цветкова — любимица публики, ведущая артистка театра, музыкант и певица — блистала на сцене в новых постановках «Мёртвые души» (16+), «Семью восемь» (18+), а также в хитах «Головлёвы. Маменька» (16+) и «Ханума» (12+).

Напомним, премия Валерия Пашнина была учреждена в Нижнетагильском драматическом театре в 2014 году, после смерти заслуженного деятеля искусств, руководившего театром на протяжении 20 лет.