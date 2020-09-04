В Нижнем Тагиле назвали имя победителя премии Аммоса Черепанова

Сегодня в Нижнем Тагиле подвели итоги ежегодной премии имени Аммоса Черепанова. В этом году награду из рук главы города Владислава Пинаева получил воспитанник Станции юных техников № 2 Данил Лебедь, сообщает пресс-служба мэрии.

Данил Лебедь представил на конкурс модель радиоуправляемого катера. Жюри признало работу достойной премии главы города. Размер премии составляет 25 тысяч рублей.

Данил неоднократно становился призёром и победителем конкурсов, среди которых всероссийские соревнования по судомодельному спорту: «Кубок Севастополя», «Сибирская весна», «Кубок юношества», чемпионат Уральского федерального округа по судомодельному спорту «Кубок Урала», Открытый Кубок Челябинской области по скоростным радиоуправляемым судомоделям, Кубок Евразии и Кубок Свердловской области по судомодельному спорту, а также многие другие.

«Я рад получить награду и хочу сказать спасибо моим родственникам и выразить особую благодарность моему руководителю Алексею Владимировичу Паньшину. Всем молодым спортсменам судомодельного спорта хочу пожелать удачи и побед», — сказал Данил.

Педагог Алексей Паньшин в этом году подготовил ещё двух призёров технического соревнования: Петра Антраповича и Дмитрия Чирьева. Молодые судомоделисты и ещё десять тагильских школьников получили дипломы номинантов на премию Аммоса Черепанова.

«Самое главное сегодня — это наши дети, гордость Нижнего Тагила, медалисты, ребята, которые получают гранты и добиваются выдающихся успехов в исследовательской деятельности. Это значит, что наша система образования хорошо работает, а педагоги и родители всё делают правильно. У нас есть к чему стремиться, и я очень рад, что имею возможность поздравлять и родителей, и педагогов, и ребят с достижением таких успехов!» — обратился к юным изобретателям Владислав Пинаев.

В Нижнем Тагиле детей, достигших особых успехов в техническом творчестве, награждают премией имени Аммоса Черепанова с 2005 года. За это время 15 юных изобретателей получили денежное вознаграждение, 133 учащихся были отмечены дипломами за особые достижения в техническом творчестве.