В Нижнем Тагиле назвали имена призёров писательского конкурса «Серая Шейка» 

В Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила подвели итоги XVI городского открытого конкурса литературного творчества «Серая Шейка» (6+), посвящённого уральскому писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку. В этом году свои работы прислали 357 конкурсантов разного возраста. Почти половина из них — жители других стран и городов России.

Как отмечают в пресс-службе библиотеки, второй год подряд конкурс «Серая Шейка» проходит в онлайн-формате из-за пандемии. Все работы участников можно посмотреть на сайте Центральной библиотеки. Здесь же в течение месяца проходило онлайн-голосование среди читателей. По его итогам приз читательского голосования получила Милана Чискидова, приз зрительского голосования — Ксения Пустобаева.

Гран-при «Серой Шейки» получил десятиклассник из Сарова Нижегородской области Фёдор Драничников. Победителями в номинации «Литературное творчество» стали Валерия Власова из Донецка (старшая возрастная группа) и Валентин Еруновский из города Сасово Рязанской области (младшая возрастная группа). В номинации «Немного найдётся таких уголков на Руси…» победа у тагильчанки — ученицы Политехнической гимназии Софии Баженовой.

В номинации «Медиатворчество» жюри признало лучшим видеообзор книги Джоан Роулинг «Икабог» (6+) тагильского семиклассника Никиты Лихачёва. Главный приз номинации «Художественные произведения о детях и для детей» отправляется в Санкт-Петербург Александру Гиневскому.

Полный список победителей и лауреатов опубликован на сайте библиотеки.