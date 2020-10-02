В Нижнем Тагиле назовут имя «Мастера года»

8 октября в выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» откроется выставка работ участников XXI городского конкурса имени Худояровых «Мастер года по декоративно- прикладному искусству». В этом году конкурс проходит в номинации «Роспись по металлу».

Как рассказали в музее-заповеднике, в 2020 году на выставке будет представлено 102 работы 41 мастера. Среди участников известные мастера, победители предыдущих конкурсов а также начинающие художники, студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна.

Жюри в скором времени определит обладателя Гран-при, а также призёров в пяти номинациях. Работы начинающих мастеров будут оцениваться в номинации «Молодой мастер». Также зрители выставки, которая будет работать до конца ноября, смогут проголосовать за понравившийся экспонат. Работа, набравшая больше всего голосов, получит приз зрительских симпатий.

Конкурс имени художников Худояровых проводится в Нижнем Тагиле с 1999 года. Главной целью конкурса является поддержка инициативы и творчества мастеров художественных народных промыслов. Произведение, удостоенное Гран-при конкурса, закупается в собрание музея-заповедника для создания галереи работ мастеров, получивших звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству».