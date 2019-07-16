В Нижнем Тагиле назначен новый начальник ФСБ

Отдел Управления ФСБ по Свердловской области в Нижнем Тагиле возглавил подполковник Дмитрий Пустынников, сообщает тагильский телеграм-канал «Пьяная Армата». По данным анонимных телеграмеров, Пустынников прибыл в Нижний Тагил из Екатеринбурга. Новый руководитель был представлен личному составу составу накануне, 15 июля. Бывший начальник тагильского отдела полковник Алексей Кислов в рамках ротации кадров переведён в столицу Свердловской области.

Отметим, по информации TagilCity.ru, сегодня сотрудники Федеральной службы безопасности при поддержке бойцов ОМОН выявили на строительной площадке школы № 100 на Муринских прудах пятерых рабочих-нелегалов. Их работодатели будут привлечены к административной ответственности.