В Нижнем Тагиле насмерть разбился мужчина, выпавший с 4-го этажа

3 июня из окна 4-го этажа дома № 13 на Ленинградском проспекте выпал 36-летний мужчина. По информации паблика «Инцидент Нижний Тагил», пострадавший получил многочисленные травмы головы и был госпитализирован в ГБ № 1. Позже стало известно, что мужчина скончался в реанимации. СУ СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила проводит проверку. Обстоятельства происшествия не уточняются.

«Ленинградский проспект, 13, с балкона 4-го этажа выпал мужчина. С виду ему лет 35-36. Он рухнул прямо перед проходящими там в это время ребёнком и женщиной. Приехавшие медики увезли его с места происшествия на скорой в больницу», — рассказал подробности подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».