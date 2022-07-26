В Нижнем Тагиле насмерть разбился 17-летний подросток на квадроцикле

Вечером 24 июля в посёлке Горбуново в ДТП погиб 17-летний подросток. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, трагедия произошла около 21:00 на просёлочной дороге. Подросток управлял квадроциклом STELS, который без спроса взял у родителей. По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель и 18-летний пассажир получили многочисленные травмы и были госпитализированы. Несовершеннолетний пострадавший скончался в ДГБ.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России «Нижнетагильское», которые провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев.

«18-летний пассажир рассказал, что на квадроцикле его позвал кататься одноклассник. Они ехали по лесному массиву, и в определённый момент водитель не справился с управлением, из-за чего квадроцикл опрокинулся. Снегоболотоход марки STELS находился на садовом участке у родителей погибшего, и сыну было запрещено им управлять. Ключи от снегоболотохода хранились в свободном доступе в доме. Родители не знали, что сын взял ключи от транспортного средства и поехал кататься», — сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В ГИБДД установили, что 17-летний водитель квадроцикла STELS — житель Нижнего Тагила. Подросток не имел прав на управление снегоболотоходом и ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Госавтоинспекция рекомендует родителям следить за досугом детей, хранить ключи от транспортных средств в специальном месте, недоступном для несовершеннолетних, не забывать разговаривать с детьми о запрете управления транспортом без прав.