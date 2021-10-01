В Нижнем Тагиле нашли школьницу, которая ушла из дома после ссоры с дедом

Сотрудники полиции нашли 12-летнюю школьницу, которая ушла из дома после ссоры с дедом. С ней всё в порядке, сейчас девочка находится дома с родными.

«В ходе поисковых мероприятий полицейские проверяли родственников подростка. Прежде всего сотрудники уголовного розыска наведались к другой бабушке, которая проживает в посёлке Висим. Та пояснила, что ничего не знает о местонахождении девочки. Только повторный визит в пригород дал результат. Оказалось, всё это время пропавшая пряталась в соседнем заброшенном доме, о чём бабушка не сказала сразу», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Девочку поставят на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних и окажут необходимую помощь семье, чтобы таких ситуаций больше не было.