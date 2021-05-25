В Нижнем Тагиле нарушителей противопожарного режима ловят беспилотники

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе МЧС и Росгвардия провели совместный рейд с применением беспилотных летательных аппаратов Zala. Специалисты выявляли нарушителей особого противопожарного режима, который действует в регионе.

С высоты 500 метров беспилотники обследовали село Шиловка, посёлок Новоасбест и прилегающие территории: поля, лесные массивы, участки вырубки деревьев, берега водоёмов. Нарушений требований пожарной безопасности, связанных с применением открытого огня, в этот раз выявлено не было, сообщают в отделе надзорной деятельности.

С начала пожароопасного сезона в регионе проведено 62 плановых рейдовых осмотра сельских населённых пунктов. К административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности привлечено 90 граждан и одно должностное лицо.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам, что особый противопожарный режим введён для защиты территорий и населения от пожаров.