В Нижнем Тагиле наркокурьера осудили на 8,5 лет строгого режима

Дзержинский районный суд города Нижний Тагил вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Максима П. Как сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района, в ходе судебного рассмотрения дела установлено, что в период с сентября по октябрь 2021 года обвиняемый, являясь наркоманом, вступил в организованную преступную группировку. Мужчина получал от оператора интернет-магазина координаты места тайника с закладкой крупной партии наркотического вещества, фасовал его на мелкие партии и сбывал посредством закладок на территории Нижнего Тагила. 9 октября 2021 года обвиняемый был задержан с крупной партией наркотического вещества. В ходе обыска в квартире подсудимого было обнаружено и изъято ещё половина грамма синтетического наркотика. Подсудимый вину признал в полном объёме. Уголовное дело в отношении остальных участников ОПГ выделено в отдельное производство.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере).

Суд назначил Максиму П. наказание в виде 8 лет 6 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.