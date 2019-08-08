В Нижнем Тагиле наркодилера приговорили к 10 годам колонии

Ленинский суд Нижнего Тагила приговорил обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

По данным оперативников, уроженца Качканара, который был причастен к незаконному сбыту наркотических средств на территории Нижнего Тагила и других населённых пунктов Свердловской области, задержали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков на трассе Екатеринбург — Серов на выезде из города. При себе у него находилось несколько граммов героина и гашиша.

«Преступной деятельностью молодой человек занялся ещё с прошлого года, приобретая наркотическое средство посредством сети Интернет. Все манипуляции с расфасовкой наркотика он проводил в собственной квартире. Позже в целях конспирации арендовал для “работы” квартиру в Нижнем Тагиле, куда специально приезжал с очередной партией наркотиков», — сообщили в полиции.

При обыске в съёмном помещении сотрудники полиции изъяли более 500 граммов героина и более 25 граммов гашиша. Ещё 30 свёртков с зельем были обнаружены в закладке недалеко от места задержания.