В Нижнем Тагиле напали с ножом на мужчину, пытавшегося разменять пятитысячную купюру

В Нижнем Тагиле полицейские задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на 60-летнего сотрудника охранной организации. Нападавший угрожал ему металлическим предметом, похожим на нож, ударил по голове, забрал пятитысячную купюру и скрылся, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Работник частной охранной организации после завершения рабочей смены около 23 часов вышел на конечную остановку транспорта по улице Садовой. Там мужчина обратился к таксисту с просьбой отвезти домой на Вагонку. Таксист отказался, сославшись на отсутствие сдачи, узнав, что у мужчины в наличии имеется только пятитысячная купюра. Он предложил клиенту разменять деньги в ближайшем магазине. В торговой точке на кассе в столь позднее время тоже не оказалось размена. Не оказалось его и в расположенной в магазине точке общепита. Но один из посетителей магазина предложил ему свою помощь, пообещав разменять деньги. Вместе они вышли на улицу, где, по словам потерпевшего, незнакомец стал угрожать неким металлическим предметом, очень похожим на нож, потом ударил мужчину по голове, отчего тот потерял равновесие и упал. Нападавший забрал купюру и скрылся», — отметили в полиции.

В ходе розыскных мероприятий из торговой точки была изъята запись с камеры видеонаблюдения и опрошены работники. Под подозрение попал неоднократно судимый за кражи, грабежи и мошенничество 37-летний местный житель.

Пострадавший охранник опознал его по фото. Оперативники отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» установили наблюдение за квартирой подозреваемого по улице Октябрьской революции, куда тот заявился под утро. У грабителя полицейские обнаружили только 1000 рублей, остальные деньги он уже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Задержанный до суда будет находиться в следственном изоляторе.