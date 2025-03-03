В Нижнем Тагиле наградили риелтора, спасшего пенсионерку от телефонных мошенников

Начальник межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров поблагодарил риелтора Джамилю за то, что она помогла местной жительнице не стать жертвой мошенников.

Пожилая женщина пришла в агентство, где работает Джамиля, продавать свою квартиру. Сотрудница компании заподозрила неладное и сразу сообщила в полицию. В ходе проверки выяснилось, что пенсионерка уже потеряла более 1 млн рублей, следуя указаниям незнакомцев, притворявшихся сотрудниками разных организаций.

Мошенники запугали женщину, сказав, что взломали её страницу на «Госуслугах», и угрожали уголовной ответственностью, если она не переведёт деньги на «безопасный счёт». Также они предупредили пенсионерку не рассказывать о происходящем правоохранительным органам, ссылаясь на проверку.

Полковник Абдулкадыров отметил важность сотрудничества граждан с правоохранительными органами в борьбе с мошенниками.

«Не передавайте посторонним свои персональные данные, не устанавливайте неизвестные приложения и при малейших подозрениях незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы», — напомнили тагильчанам в полиции.