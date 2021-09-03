В Нижнем Тагиле наградили лучших сотрудников ППС

2 сентября на плацу у здания Межмуниципального управления МВД «Нижнетагильское» под музыку оркестра Нижнетагильской филармонии состоялось торжественное построение, посвящённое Дню образования подразделений патрульно-постовой службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Торжественное построение открыл начальник подразделения по работе с личным составом полковник внутренней службы Виктор Колотыгин. От лица руководителя Управления полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова он выразил слова благодарности за службу и поздравил сотрудников с профессиональным праздником. Также патрульных полицейских пришли поздравить с праздником руководители служб и подразделений, представители Общественного совета при полиции, председатель ветеранской организации.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокие результаты служебной деятельности приказом Главного управления МВД России по Свердловской области нагрудным знаком «Отличник полиции» награждён старший сержант полиции Алексей Логунов. Почётной грамотой ГУ МВД по Свердловской области награждены: старший лейтенант полиции Ирина Сабикова, старший лейтенант полиции Александр Татауров, прапорщик полиции Эдуард Корепанов, старший сержант полиции Максим Колганов. Приказом МУ МВД России «Нижнетагильское» присвоено очередное специальное звание «прапорщик полиции» Антону Ворончихину, Владиславу Крашенинникову, Денису Суюшеву, Александру Сивкову. Специальное звание «старший сержант полиции» присвоено Максиму Маркешкину.

Поздравили сотрудников патрульно-постовой службы представители Общественного совета при Межмуниципальном управлении Александр Петров и Андрей Малинин. В этом году Общественным советом были отмечены сотрудники роты № 2. 21 июля экипаж в составе старшего наряда младшего лейтенанта полиции Ирины Спириной, старшего сержанта Сергея Копытова и сержанта Никиты Боша спас тонущую в реке пожилую женщину, за что был награждён благодарственными письмами и ценными подарками.

За раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств благодарственным письмом главы города Нижний Тагил награждены старший сержант полиции Алексей Парфёнов и сержант полиции Егор Горев. Благодарственное письмо председателя Нижнетагильской городской думы за образцовое исполнение служебных обязанностей получили лейтенант полиции Сергей Хмелярчук, старший сержант полиции Илья Стародубцев, старший сержант полиции Арсен Киримлишвили, старший сержант полиции Сергей Попов и сержант полиции Андрей Слободсков.

Решением начальника Межмуниципального управления для более эффективной работы сотрудников ППС всем ротам выделены новые служебные автомобили, ключи от которых в торжественной обстановке получили командиры.

От лица ветеранской организации с поздравительным словом к полицейским патрульно-постовой службы обратился полковник милиции в отставке Павел Федотовских. Он выразил особую благодарность «молодым» ветеранам, тем, кто совсем недавно стоял на страже закона, обеспечивая правопорядок на улицах родного города.

Командир батальона ППСП подполковник Роман Терещенко, выразив слова признательности за добросовестную службу, дал команду личному составу: «Заступить на охрану общественного порядка!»