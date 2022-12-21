В Нижнем Тагиле наградили десять деятелей культуры

Сегодня, 21 декабря, Нижний Тагил посетила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Она вручила тагильчанам почётные грамоты и благодарственные письма губернатора.

Церемония награждения проходила в культурном центре «Дом Окуджавы». За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие культуры Нижнего Тагила были отмечены педагог Центра культуры и искусства НТМК Людмила Королёва, преподаватель ДШИ № 1 Надежда Осипова, актёр Нижнетагильского драматического театра Юрий Сысоев и преподаватель ДХШ № 1 Валерий Хасанов.

Благодарственные письма губернатора получили директор детской художественной школы № 1 Светлана Ляпцева, преподаватели этой школы Евгения Литвинова и Екатерина Шубина, заместитель директора театра кукол Ксения Декунова, сотрудники музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Сергей Рудов и Сергей Старков. Кроме того, благодарственные письма за участие в акции «Ночь искусств» министр культуры вручила учреждениям: музею-заповеднику, музею изобразительных искусств, драматическому театру, театру кукол и Дворцу национальных культур.

«Такой радостный у нас визит сегодня. Нижний Тагил — один из немногих городов области, который имеет свои театры, филармонию, колледжи, школы искусств. Все эти учреждения помогают сделать жизнь наполненной, осмысленной. Команда вашего города в сфере культуры очень яркая, сплочённая, и каждый здесь знает своё предназначение», — сказала Светлана Учайкина.

Также во время своего сегодняшнего визита в Нижний Тагил министр встретилась с главой города Владиславом Пинаевым, посетила училище искусств и Новый молодёжный театр.