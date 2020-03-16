В Нижнем Тагиле начался ямочный ремонт дорог

По данным управления городским хозяйством мэрии Нижнего Тагила, на прошлой неделе было отремонтировано порядка 150 квадратных метров городских дорог, сообщает пресс-служба муниципалитета. Ямы ликвидировали на 17 объектах: улицах Красноармейской (мост), Папанина, Кушвинской, Заводской, Карла Маркса, Береговой-Ударной, проспекте Мира, на перекрёстках ул. Карла Маркса — ул. Огаркова, ул. Циолковского — ул. Октябрьской Революции, улицах Алтайской, Индустриальной, Ильича и перекрёстках ул. Алтайская — ул. Юности, ул. Фестивальная — ул. Кулибина, Восточное шоссе — пр. Вагоностроителей, Ленинградский пр. — ул. Окунева, ул. Садоводов — ул. Монтажников.

«Работа с холодным асфальтом очень трудоёмкая. Кроме этого, может быть такой участок дороги, на котором одна неглубокая яма площадью пять на пять метров, а может быть на коротком отрезке много ям небольших по размерам, но глубоких, поэтому на холодном асфальте хорошей считается выработка 18–20 квадратных метров в смену, — рассказал начальник производства МУП “Тагилдорстрой” Иван Журавлёв. — На этой неделе запустим асфальтовый завод и дело пойдёт быстрее».

Сегодня специалисты МУП «Тагилдорстрой» восстанавливают дорожное полотно на перекрёстках ул. Карла Маркса — ул. Вязовская, ул. Карла Маркса — ул. Пархоменко, ул. Пархоменко — пр. Строителей, ул. Садовая — ул. Заводская, ул. Садовая — ул. Товарный двор. На этой неделе особое внимание будет уделено улицам Карла Маркса, Краснознамённой, Уральский пр., Октябрьской Революции, перекрёстку Черноисточинское шоссе — Октябрьский проспект.