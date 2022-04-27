В Нижнем Тагиле начался суд над водителем Audi Q5, устроившим смертельное ДТП на Южном подъезде

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила передано дело 32-летнего водителя, который стал виновником смертельного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 19 октября 2021 года около трёх часов ночи. Сначала сотрудники дорожной полиции пытались остановить автомобиль Audi Q5, который двигался со скоростью более 170 км/ч. Но водитель проигнорировал законное требование инспекторов ДПС и попытался скрыться. Во время погони на 13-м километре Южного подъезда водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с LADA Largus, которая следовала в попутном направлении. В результате столкновения произошло возгорание отечественной легковушки.

«В ходе расследования установлено, что водитель автомобиля Audi Q5 в нарушение требований ПДД управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, тем самым ставил под угрозу безопасность других участников дорожного движения», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

От полученных травм 30-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье LADA Largus, скончался на месте. Его супруга 2002 года рождения, находившаяся рядом, получила серьёзные травмы.

По данным следствия, своими действиями водитель Audi Q5 совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемый мужчина имел стаж управления транспортным средством 13 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался девять раз.