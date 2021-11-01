В Нижнем Тагиле начался приём работ на конкурс «Тагильская мастерица» 

В досуговом центре «Урал» 25 ноября откроется городская открытая выставка «Тагильская мастерица» (6+). В экспозиции можно будет увидеть работы мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесёл с образованием и без, педагогов дополнительного образования и студентов из городов и посёлков Свердловской области.

Заявки на участие и творческие работы принимаются в досуговом центре «Урал» на Космонавтов, 32. Работа можно приносить 10, 11, 12, 15 и 16 ноября с 11:00 до 17:45, 13 ноября – с 11:00 до 17:00.

Произведения могут быть выполнены в разных техниках: лаковая роспись по металлу; роспись по дереву; художественная обработка камня; художественная обработка бересты, вышивка; художественный текстиль; плетение и вязание; авторские куклы; художественная обработка кожи; роспись по ткани и стеклу и валяние.

Каждый посетитель выставки сможет отдать свой голос за понравившуюся работу. После подсчёта голосов победителей конкурса зрительских симпатий наградят памятными призами и подарками, сообщает Центр развития туризма города.

Выставка «Тагильская мастерица» проводится в городе более 20 лет. За это время в ней приняли участие более 400 мастеров, которые представили около 1400 произведений.