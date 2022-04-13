 В Нижнем Тагиле начался пожароопасный сезон 

В Нижнем Тагиле с установлением тёплой погоды начала гореть сухая прошлогодняя трава. Как рассказали в отделе надзорной деятельности, за последние сутки зарегистрировано несколько пожаров на улицах Трикотажников и Нижняя Черепанова, а также в селе Николо-Павловское на улице Карла Маркса, где загорелись трава и мусор. Общая площадь возгорания превысила 300 квадратных метров.

В Государственном пожарном надзоре напоминают, что палы сухой прошлогодней травы могут стать причиной серьёзных пожаров, которые способны нанести ущерб лесам, имуществу граждан, привести к травмированию и гибели людей. Гражданам не рекомендуют поджигать сухую траву и выбрасывать непотушенные окурки из окон во время движения транспорта (автомобилей, поездов, электирчек).

Пожарные отмечают, что небольшое возгорание травы взрослый человек чаще всего может потушить самостоятельно: залить водой, затоптать кромку пожара ногами, захлестать пучком веток. При большой площади пожара, быстром его распространении, угрозе перехода на строения, транспортные средства и лесные насаждения потребуется помощь пожарных.

Телефон вызова пожарно-спасательной службы МЧС России — 101. Единый телефон вызова экстренных служб — 112.

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