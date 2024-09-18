В Нижнем Тагиле начался капремонт травмпункта на Вагонке

В здании травмпункта на Вагонке 1947 года постройки сейчас проводятся последние работы по демонтажу. Поручение о ремонте здания было дано Владимиром Путиным в апреле этого года во время его визита в Нижний Тагил. Согласно плану, ремонту подлежит более 3 тысяч квадратных метров, включая внутренние помещения, отмостку, инженерные сети, кровлю и фасад. Руководство медучреждения и строители также учли пожелания тагильчан с ограниченными возможностями здоровья: после модернизации в травмпункте будет создана доступная среда для маломобильных пациентов.

Для финансирования такого крупного проекта из бюджета правительства Российской Федерации и правительства Свердловской области будет выделено 124 млн рублей. Профильные специалисты в кратчайшие сроки разработали проектную документацию благодаря выделенной по решению губернатора Евгения Куйвашева целевой субсидии из областного бюджета в размере 760 тысяч рублей.

«Совместно с правительством Свердловской области и региональным Минздравом проведена большая работа по подготовке к капитальному ремонту и дальнейшему оснащению травмпункта нашей больницы. Мы продолжим комплексный и проактивный подход для своевременной реализации поставленных задач. Сотрудники травматологического пункта оказывают амбулаторную медицинскую помощь жителям Нижнего Тагила и всего Горнозаводского округа. Капитальный ремонт социально значимого подразделения позволит укрепить инфраструктуру городского здравоохранения, в частности его первичного звена», — подчеркнул главный врач Городской больницы № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.

На время капитального ремонта круглосуточная амбулаторная травматологическая помощь для жителей Нижнего Тагила доступна в другом здании, которое является частью медгородка ГБ № 1.