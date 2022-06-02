В Нижнем Тагиле начальник ОП № 17 выиграл суд о защите чести и репутации у автора поста в популярном городском паблике про «полицейский беспредел»

В Нижнем Тагиле начальник отдела полиции № 17 (Дзержинский район) Игорь Эркенов выиграл суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. В качестве ответчика выступил тагильчанин Евгений Стафеев, которого 21 января 2021 года Игорь Эркенов и его коллега Венер Гафаров, находясь на службе, задержали для проверки причастности к избиению человека, впоследствии скончавшегося. В ответ на законные требования полицейских Стафеев оказал сопротивление, после чего они применили силу и доставили его в участок. После того как Стафеев дал показания, его отпустили, а уже 3 февраля 2021 года он опубликовал во «Вконтакте» в сообществе «[ТТ] Нижний Тагил» публикацию, в которой рассказал свою версию инцидента, заявляя о «беспределе» и рукоприкладстве со стороны сотрудников полиции. Помимо этого, по факту обращения Стафеева в отношении полицейских свою проверку начал Следственный комитет, который в итоге не выявил в действиях сотрудников МВД состава преступления.

В ответ на публикацию Игорь Эркенов в декабре 2021 года подал иск к Стафееву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд его требования частично удовлетворил.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по решению суда Стафеев должен не только удалить свой пост, в котором, как признал суд, содержатся сведения, не соответствующие действительности, но и опубликовать в том же сообществе опровержение, которое будет дополнено текстом судебного решения. Помимо этого, Стафеев должен выплатить Эркенову компенсацию в размере 5 тысяч рублей.

На данный момент никаких действий со стороны Стафеева, которые он обязан был предпринять по решению суда, не последовало.