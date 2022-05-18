В Нижнем Тагиле начались опрессовки труб горячего водоснабжения после отопительного сезона (ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ)

В Нижнем Тагиле начались гидравлические испытания тепловых сетей. Для их проведения энергетики будут кратковременно отключать горячую воду в домах тагильчан. Коммунальные сети Нижнего Тагила обслуживают три компании: «Горэнерго-НТ», «Тагилэнерго» и «Регионгаз-инвест». Опрессовки начались сразу после завершения отопительного сезона — с 12 мая, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Гидроиспытания в центре города, на Тагилстрое и Красном Камне продлятся до 31 мая. График отключения воды можно посмотреть по ссылке. График опрессовок на Вагонке и в Северном посёлке смотрите здесь. С графиком отключения воды на Гальянке, в центре Нижнего Тагила, на ВМЗ, Вые, Руднике, Лебяжке, Новой Кушве и других территориях города и пригорода можно ознакомиться по ссылке. Также отмечается, что последние опрессовки пройдут в конце июня — начале июля на сетях, идущих от котельных Кирпичного, Малой Кушвы, Сухоложского и посёлка Сокол.