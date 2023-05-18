В Нижнем Тагиле начались опрессовки труб горячего водоснабжения после отопительного сезона

В Нижнем Тагиле после завершения отопительного сезона и до середины июня во всех районах города запланированы гидравлические испытания сетей теплоснабжения. Это означает, что на период проведения испытаний ненадолго будет перекрыто горячее водоснабжение.

Отметим, что коммунальные сети Нижнего Тагила обслуживают три компании: «Горэнерго-НТ», «Тагилэнерго» и «Регионгаз-инвест». Гидроиспытания в центре города, на Тагилстрое и Красном Камне продлятся до 25 мая, в Дзержинском районе — до 30 мая. Проверка сетей теплоснабжения в котельной, обслуживающей ГГМ, запланирована на 23 мая. С полным графиком проведения работ можно ознакомиться на сайте администрации города.