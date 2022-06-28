В Нижнем Тагиле набирают контрактников для участия в спецоперации на Украине

Военный комиссариат Нижнего Тагила и Пригородного района набирает военнообязанных из запаса для участия в военной спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР. Кандидатам обещают двухнедельную подготовку и денежное довольствие до 467 тысяч рублей, сообщается на сайте мэрии Нижнего Тагила.

Свердловчанам в запасе предлагают заключить контракт на срок от 4 месяцев для укомплектования частей Центрального военного округа и воздушно-десантных войск, двухнедельной подготовки и дальнейшей отправки на Украину, в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику.

В военкомате ждут горожан, прошедших военную службу, годных или годных с незначительными ограничениями по здоровью. В частях Центрального военного округа ждут кандидатов до 50 лет, в воздушно-десантных войсках — до 55 лет. Уточняется также, что будут рассмотрены кандидаты с погашенной судимостью.

Заработную плату рядовым обещают от 200 до 452 тысяч рублей, ефрейторам — от 204 до 458 тысяч, младшим сержантам — от 209 до 463 тысяч, сержантам — от 209 до 465 тысяч, а старшим сержантам — от 221 до 467 тысяч рублей. Участники спецоперации получают статус ветерана боевых действий с различными льготами. Во время службы их обеспечат питанием, обмундированием, страховкой жизни и здоровья. А дети контрактников смогут поступить в вузы без экзаменов.

Всех заинтересовавшихся просят обращаться в военный комиссариат по адресу Бажова, 5. Телефоны для справок: 8 (3435) 33-06-40 и 8 (3435) 33-57-24.