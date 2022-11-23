В Нижнем Тагиле на женщину завели сразу три уголовных дела за ложные доносы о грабеже

В Нижнем Тагиле 37-летняя жительница Вагонки трижды обращалась в полицию с заявлениями о грабеже. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», женщина просила полицейских привлечь к ответственности ранее судимого знакомого, который якобы отбирал у неё ювелирные украшения.

В первом эпизоде потерпевшая заявила, что её знакомый, встретившись с ней в подъезде, забрал у неё золотые серьги и кольцо, которые она оценила в 50 тысяч рублей. Затем женщина сообщила, что этот же мужчина насильно срезал с её пальца кусачками кольцо с камнем, причинив ущерб в размере 28 тысяч рублей. В третьей истории речь шла о том, что он будто бы отобрал у неё украшения на сумму 14,5 тысячи рублей.

Во время доследственной проверки полицейские опросили подозреваемого, который рассказал, что знаком с этой женщиной около полугода и вместе с ней несколько раз распивал алкоголь. Мужчина уточнил, что она, ссылаясь на финансовые трудности и отсутствие паспорта, просила сдать свои украшения в ломбард по его документам. Он соглашался и отдавал ей все полученные деньги.

«Установлено, что у женщины начались семейные проблемы, она неоднократно обвиняла родственников в оскорблении, избиении, но факты не нашли своего подтверждения. К тому же знакомые дамы охарактеризовали её не с лучшей стороны, подтвердив её пристрастие к алкоголю. Каковы были мотивы женщины, почему её знакомый стал жертвой нападок с её стороны, будет установлено в ходе расследования уголовных дел», — уточнили в полиции.

Во время подачи заявлений женщина была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Сейчас подозреваемая отказывается давать какие-либо объяснения.

В отношении женщины возбуждено сразу три уголовных дела по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).